Мэр Якутска заявил, что к 400-летию город должен стать лучшим на вечной мерзлоте

ЯКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Якутск к 2032 году, когда будет отмечаться его 400-летие, должен стать лучшим в мире городом, расположенным в зоне вечной мерзлоты. Об этом сообщил в интервью ТАСС избранный в этом году мэром Якутска Евгений Григорьев.

"Глава региона Айсен Николаев подписал указ о развитии Якутска до 2032 года. Через 10 лет нашему городу исполнится 400 лет. Мы определили для себя задачу сделать Якутск лучшим городом в мире, расположенном в зоне вечной мерзлоты. Это амбициозная, масштабная, но вполне реальная цель, и общими усилиями с Республикой Саха (Якутия), бизнесом, горожанами мы обязательно добьемся нужного результата", - сказал Григорьев.

По его словам, указ главы республики станет навигатором в работе городских властей. "Нам поэтапно предстоит создать дополнительно места в школах и детских садах. За 10 лет должно быть создано не менее 20 тыс. новых рабочих мест. Мы должны избавиться от многоквартирного деревянного жилого фонда, создать людям возможности для улучшения жилищных условий. Уже сейчас мы пересматриваем систему общественного транспорта, она должна стать современной, удобной и комфортной для пассажиров", - отметил мэр.

Он добавил, что и горожане должны изменить свое отношение к городу, отказавшись от ненужного патернализма и от "настроения временщиков". "Люди должны стать истинными хозяевами родного города, любить его и заботиться о нем. Только в таком случае в 2032 году мы с гордостью встретим 400-летний юбилей нашей столицы", - сказал градоначальник.

Инвестиции в качество жизни

Для достижения амбициозных целей власти Якутска среди прочего намерены развивать туризм, строить гостиницы и создавать сопутствующую инфраструктуру. "У нас большой потенциал в IT-сфере, и мы продолжим поддерживать тех, кто ставит перед собой задачу цифрового развития в Якутске. Чтобы город предстал в новом качестве, мы начинаем обустраивать общественные пространства, скверы, детские и спортивные площадки. Все это потребует дополнительных вложений, для этого мы планируем привлечь в столицу более 200 млрд рублей инвестиций", - подчеркнул Григорьев.

Он отметил, что ориентируется на достижение целей, поставленных в предвыборной программе, которая была полностью сформирована из наказов горожан. "В этой части мне было проще, поскольку я до этого два года работал заместителем главы города (Сарданы Авксентьевой - прим. ТАСС). Каждый пункт программы - не популистское заявление, а выверенное и закрепленное финансированием конкретных программ. Все это мы планировали ранее", - уточнил собеседник агентства.

По некоторым из пунктов программы власти Якутска уже работают с опережением. "Например, [с обещанием] провести капитальный ремонт 90 дворов за пять лет. В этом году мы благоустроили 15 дворовых территорий, а при поддержке главы Якутии Айсена Николаева и федеральной программы "1000 дворов" в следующем году планируем реконструкцию 75 дворов", - рассказал Григорьев.

Реализация национальных проектов

Большое внимание власти города уделяют реализации национальных проектов. По словам мэра, в уходящем сезоне по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" в Якутске отремонтировано и введено в эксплуатацию 49 км дорог, а в целом за последние три года в нормативное состояние привели 100 км дорог.

"Объемы впечатляют, и мы все больше получаем положительных отзывов от горожан. Наши климатические условия загоняют нас в короткие сезонные сроки. По основным объектам мы стараемся работать на опережение, загодя проводим работу над проектно-сметной документацией и определению подрядчиков. Что касается качества, то мы ведем достаточно серьезный контроль за подрядчиками, в том числе как со стороны надзорных органов, так и общественности", - добавил Григорьев.

Кроме того, мэр отметил успешный опыт реализации нацпроекта "Образование", в рамках которого в пригородных школах Якутска открывают "Точки роста", где дети приобщаются к современным информационным технологиям, расширяют свои знания и компетенции, присматриваются к выбору будущей профессии. "На сегодня таких технологических центров уже пять, в следующем году откроем еще два", - рассказал Григорьев.

Последствия урбанизации

Якутск - один из самых молодых городов в России. Средний возраст его жителей - 36 лет. При этом столица Якутии - один из самых быстрорастущих городов РФ по численности населения: если в 2000 году в Якутске жили 195 тыс. человек, то сегодня уже около 370 тысяч.

"Население Якутска увеличивается на 6-8 тыс. человек каждый год - как за счет высокой рождаемости, так из-за внутренней и внешней миграции. В целом сегодня дети и подростки до 18 лет составляют порядка 90 тыс. жителей города, - сказал Григорьев. - Ежегодно растет нагрузка на всю городскую инфраструктуру и, в первую очередь, на социальный сектор - сферу образования, объекты здравоохранения, культуры и спорта, общественный транспорт".

По словам Григорьева, сегодня власти Якутска столкнулись с ситуацией, когда количество детей, принятых в первые классы, в 2,5 раза превышает число выпускников этого же года. Это значит, что нагрузка на сферу образования будет только возрастать, добавил он.

Как отметил мэр, в последние годы в Якутске активно идет строительство новых объектов, обновление материально-технической базы образовательных учреждений, но темпы пока отстают от возрастающих потребностей населения города, прежде всего молодежи и детей.

"У нас 52 муниципальные школы, и практически во всех проектная нагрузка превышена в два раза. В ближайшие годы нами планируется строительство 21 школы, в том числе по программе государственно-частного партнерства с корпорацией ВЭБ.РФ. До 2026 года наша задача создать дополнительно 17 тыс. новых мест в школах и 5 тыс. в детских садах", - сказал Григорьев. Он подчеркнул, что принимаемые меры позволят снизить остроту проблемы, повысить качество образования.