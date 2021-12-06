В Грузии с 1 января повысят пенсии нескольким категориям граждан

ТБИЛИСИ, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство Грузии приняло решение с 1 января 2022 года повысить пенсию для людей старше 70 лет на 9%, она составит 300 лари (около $83). Об этом в понедельник на заседании правительства заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

"Со следующего года вырастет размер пенсий. С января 2022 года пенсия людей до 70 лет составит 260 лари, а для людей старше 70 лет - 300 лари", - сказал он.

Как отметил грузинский премьер, правительство также до 100 лари (более $32) повысит пенсии для ветеранов войн, которые в настоящий момент получают до 44 лари (около $14).

Вырастут пенсии и для людей, проживающих в высокогорных регионах страны. Как отметил Гарибашвили, если сегодня люди до 70 лет в высокогорных населенных пунктах получают 288 лари (более $92), то с 2022 года они начнут получать 312 лари ($100), а пенсионеры старше 70 лет - 360 лари (более $115).

Пенсионный возраст в Грузии для женщин составляет 60 лет, для мужчин - 65.