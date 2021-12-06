Россия в январе - ноябре увеличила импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 27,3%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе - ноябре 2021 года вырос на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $235,393 млрд, следует из материалов ФТС.

В ноябре 2021 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $23,143 млрд (+0,3% к октябрю). В годовом выражении импорт из стран дальнего зарубежья в ноябре вырос на 16,5%.

По данным ФТС, импорт товаров химической продукции возрос на 9,4% и составил $4,744 млрд, продовольственных товаров и сырья для их производства - на 0,6%, до $2,443 млрд, а машиностроительной продукции сократился на 0,5%, до $11,939 млрд, текстильных изделий и обуви - на 19,8%,до $980,5 млн.

В частности, в ноябре импорт обуви сократился на 28,7% к августу, трикотажной одежды - на 19,1%, химического волокна - на 11,9%, трикотажного полотна - на 5,2%. При этом поставки текстильных материалов возросли на 19,5%, хлопка - на 10,2%, химических нитей - на 5,7%, готовых текстильных изделий - на 1,9%.

В импорте товаров машиностроительной продукции сократились закупки летательных аппаратов на 42,2%, механического оборудования - на 11,3%, железнодорожных локомотивов - на 4,6%, средств наземного транспорта - на 3,9%. При этом возросли в 2,1 раза закупки судов и плавучих средств, механического оборудования - на 1,3%, электрооборудования - на 18,4%, инструментов и аппаратов оптических - на 5,6%.