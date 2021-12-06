В Приморье до 2024 года построят четыре сооружения для защиты от наводнений

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты до 2024 года построят в Приморье четыре капитальных гидротехнических сооружения, которые помогут защитить от наводнений 63,5 тыс. жителей края, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона по итогам совещания под руководством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

"В Приморье до 2024 года построят четыре гидротехнических сооружения, на что будет направлено 929 млн рублей. Это проект инженерной защиты микрорайона "Семь ветров" в Уссурийске, строительство защитой дамбы в поселке Горные Ключи, строительство защитных сооружений сел Рощино и Вострецово, а также Лесозаводского городского округа", - говорится в сообщении.

Эти проекты помогут защитить людей и более 8 тыс. гектаров площадей в нескольких муниципалитетах. В крае уже созданы ряд защитных сооружений, в частности, дамба в селе Новомихайловка Чугуевского муниципального округа, которая обеспечит защиту 3,5 тыс. жителей. Говоря о предотвращении негативных воздействий паводков, губернатор края Олег Кожемяко подчеркнул, что в регионе ведется расчистка русел рек, а передача соответствующих полномочий муниципальным властям могла бы ускорить эти процессы.

Козлов отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина был определен перечень необходимых объектов инженерной защиты на Дальнем Востоке. На составление проектно-сметной документации направили 560 миллионов рублей. "На сегодняшний день уже построены 11 сооружений протяженностью более 44 км, еще четыре дамбы общей длиной 46 км строятся, объем финансирования на эти цели составил 9 млрд рублей. Всего же дальневосточным регионам на защиту от наводнений направят 13,2 млрд рублей", - сказал Козлов, слова которого привела пресс-служба.