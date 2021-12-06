Акции НЛМК снижаются на 5% на отсечке по дивидендам

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Стоимость акций Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 5,41% - до 207,52 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:59 мск.

К 11:27 мск акции компании замедлили снижение и торговались на уровне 207,44 рубля за бумагу (-5,52%).

Акционеры НЛМК 26 ноября одобрили выплату дивидендов по итогам III квартала 2021 года в размере 13,33 рубля на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 7 декабря 2021 года.

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, один из крупнейший в России производителей стальной продукции. Производственные активы группы расположены в России, Европе и США. Основной акционер НЛМК - Владимир Лисин, который владеет 79,3% акций через Fletcher Group Holdings Limited. В свободном обращении - 20,7% акций компании.