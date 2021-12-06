На "Госуслугах" зарегистрировано 90 млн пользователей с подтвержденной учетной записью

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. На портале госуслуг на начало декабря зарегистрировано 90 млн пользователей с подтвержденной учетной записью. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"На сегодняшний день на портале госуслуг зарегистрировано 90 млн граждан с подтвержденной учетной записью. Еженедельно пользователи по всей стране заказывают до 6,5 млн электронных услуг. Самыми популярными услугами по-прежнему остаются - запись на прием к врачу, выписка из индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда России, запись на вакцинацию и детский сад, регистрация транспортных средств. Среди регионов по наибольшей активности граждан в части обращения на портал можно отметить Санкт-Петербург, Башкортостан и Свердловскую область", - отметил вице-премьер.

Ранее директор департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры Василий Слышкин сообщал ТАСС, что "Запись на прием к врачу" через "Госуслуги" стала самой популярной услугой у пользователей портала в I полугодии 2021 года. Он также отмечал, что за I полугодие 2021 года через портал оказано более 150 млн услуг.