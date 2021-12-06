Минпромторг начал выдачу лицензий на экспорт удобрений

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минпромторг России начал выдавать лицензии на экспорт минеральных удобрений, 5 декабря стартовала их погрузка, сообщили ТАСС в министерстве.

"Министерством промышленности и торговли за выходные выдано 79 лицензий на экспорт удобрений. 5 декабря началось декларирование товаров по этим лицензиям и погрузка удобрений на экспорт", - сообщили в пресс-службе.

Правительство ввело квоты на экспорт из России азотных и сложных азотосодержащих удобрений с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года включительно. Для азотных удобрений они установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных - не более 5,35 млн тонн. Минпромторг ранее распределил квоты на экспорт.

В министерстве 3 декабря обещали начать выдачу заявок в ближайшее время и поясняли, что в ряде случаев было необходимо устранить ошибки в поданных документах.