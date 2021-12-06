ЦБ намерен по максимуму учесть мнение банков по возврату средств жертвам мошенников

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Банк России продолжит обсуждение с участниками рынка механизма по возврату похищенных у граждан денег, при этом мнение банков будет максимально учтено. О решениях пока говорить рано, сообщила пресс-служба регулятора.

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"Полагаем необходимым максимально учесть мнение участников рынка", - комментирует ЦБ инициативу по внесению поправок в закон о национальной платежной системе, предусматривающую введение упрощенного порядка возврата пострадавшим от финансовых мошенников в размере суммы, которую определит Банк России.

Пресс-служба регулятора также сообщила, что ЦБ провел первый раунд консультаций с участниками рынка, по итогам которых получил значительное количество предложений и уточняющих вопросов. По результатам обсуждения готовится очередная редакция законопроекта, которая пройдет еще один раунд обсуждения. Регулятор также сообщил, что пока о конкретных мерах или инструментах говорить преждевременно.

Ранее сегодня издание РБК сообщило со ссылкой на материалы ЦБ, разосланные участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова, что регулятор для улучшения механизма возврата похищенных у граждан средств планирует определить сумму, которую банки должны будут возвращать клиентам - физическим лицам, ставшим жертвами мошенников.