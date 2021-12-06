Сбер стал партнером глобальной экосистемы Hub71 для продвижения стартапов в России и ОАЭ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сбер заключил соглашение о партнерстве с глобальной экосистемой Абу-Даби Hub71 для поддержки технологических стартапов в России и ОАЭ, следует из сообщения Сбера.

"Сбер заключил соглашение о партнерстве с Hub71 - глобальной экосистемой Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Сотрудничество предполагает поддержку технологических стартапов, венчурных компаний и инвесторов как в России, так и в ОАЭ для расширения их возможностей по выходу на рынки и развитию инновационного потенциала", - говорится в сообщении российской компании.

Отмечается, что с российской стороны речь идет о стартапах-выпускниках акселератора Sber500, который Сбер проводит совместно с 500 Global. Стартапы получат доступ к глобальной технологической экосистеме Hub71, где они смогут воспользоваться услугами корпоративных и государственных партнеров, а также программами повышения коммерческой привлекательности проектов. Параллельно клиенты Hub71 получат доступ к сообществу стартапов Сбера и различным инициативам, облегчающим проникновение на российский рынок.

Сбер и Hub71 намерены обеспечить возможности для сотрудничества технологических стартапов с крупными корпоративными партнерами в России и ОАЭ.

Экосистема Hub71 помогает инновационным компаниям различного отраслевого профиля получить доступ к международным рынкам, капиталу и партнерской сети при поддержке правительства Абу-Даби и инвестиционной компании Mubadala.