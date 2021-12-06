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Лавров заявил, что у России и Индии есть конкретные планы в области ядерной энергетики

Глава МИД России вместе со своим индийским коллегой также обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия имеют конкретные, перспективные планы по сотрудничеству в сфере ядерной энергетики. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и российско-индийских консультаций в формате "2+2" министров обороны и министров иностранных дел двух стран.

"Состоялась с утра у нас встреча с индийским коллегой, в ходе которой мы обсудили основные вопросы нашей повестки дня в основном в сфере экономики, включая энергетику, углеводороды и ядерную энергетику. Там есть конкретные, достаточно перспективные планы", - заявил он.

Помимо этого, обсуждалось и двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере. "Также уделили внимание нашим образовательным, научным обменам, культурным связям. Здесь тоже весьма насыщенная повестка дня", - отметил Лавров.

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Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссия
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