Лавров заявил, что у России и Индии есть конкретные планы в области ядерной энергетики

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия имеют конкретные, перспективные планы по сотрудничеству в сфере ядерной энергетики. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и российско-индийских консультаций в формате "2+2" министров обороны и министров иностранных дел двух стран.

"Состоялась с утра у нас встреча с индийским коллегой, в ходе которой мы обсудили основные вопросы нашей повестки дня в основном в сфере экономики, включая энергетику, углеводороды и ядерную энергетику. Там есть конкретные, достаточно перспективные планы", - заявил он.

Помимо этого, обсуждалось и двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере. "Также уделили внимание нашим образовательным, научным обменам, культурным связям. Здесь тоже весьма насыщенная повестка дня", - отметил Лавров.