Россия и Греция обсудят предоставление российским туристам ваучеров на проживание

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Предоставление российским туристам ваучеров на проживание в греческих отелях будет обсуждаться на предстоящих российско-греческих переговорах, сообщила пресс-служба Ростуризма по итогам встречи руководителя ведомства Зарины Догузовой с заместителем министра туризма Греции Софией Захараки на полях Генассамблеи ЮНВТО.

"Стороны договорились в ближайшее время организовать российско-греческие переговоры с участием гостиниц и туроператоров, на которых будет обсуждаться антикризисный план сотрудничества, предусматривающий специальные условия для российских туристов. Один из вариантов - предоставление греческой стороной российским туристам специальных ваучеров на проживание", - говорится в сообщении.

Глава Ростуризма затронула этот вопрос на фоне ситуации с российским представительством греческого туроператора Mouzenidis Travel, которое ранее объявило о прекращении своей деятельности и было исключено Ростуризмом из федерального реестра туроператоров. По данным Российского союза туриндустрии, долг четырех юридических лиц Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет 1,3 млрд рублей. Пострадавшими от действий туроператора признаны около 25 тыс. человек.