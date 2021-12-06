Переговоры о зоне свободной торговли между Индией и ЕАЭС начнутся в начале 2022 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Индия и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) завершили предварительные экспертные консультации о формировании зоны свободной торговли (ЗСТ), стороны начнут переговоры по заключению соглашения в начале 2022 года. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителем МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и российско-индийских консультаций в формате "2+2" министров обороны и министров иностранных дел двух стран.

По словам Лаврова, на встрече стороны отметили завершение предварительных консультаций между ЕАЭС и Индией по созданию ЗСТ. "Полностью уже все готово, чтобы начинать переговоры по заключению соглашения о ЗСТ. Думаю, что, если ковидная проблема не помешает, это состоится в начале следующего года", - проинформировал глава МИД России.

Евразийский экономический союз, в состав которого входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, уже заключил соглашение о ЗСТ с Вьетнамом и Сингапуром, а также временное соглашение с Ираном. Переговоры о зонах свободной торговли ведутся также с Египтом и Израилем. Россия является крупнейшим торговым партнером Индии среди стран ЕАЭС.