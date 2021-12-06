Новые критерии выплат обманутым дольщикам сократят сроки решения проблем

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Новые критерии в правилах принятия решений о финансировании завершения долгостроев или выплате компенсаций помогут сократить сроки решения проблем обманутых дольщиков, сообщила в понедельник пресс-служба Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"У Фонда защиты прав дольщиков появилась возможность сократить сроки восстановления прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В качестве одного из определяющих моментов добавлена степень строительной готовности объекта. Она должна быть не менее 80%. Если объект готов на 80 и более процентов, то принимается решение о его достройке. Если степень строительной готовности ниже этого значения, то речь, скорее всего, будет идти о выплатах дольщикам денежного возмещения", - говорится в сообщении.

У фонда есть два механизма восстановления прав граждан - завершение строительства объекта и выплата денежного возмещения. Решение в каждом случае принимает наблюдательный совет Фонда дольщиков. Причем компенсации позволяют восстановить права гражданина достаточно оперативно, тогда как достройка может занять довольно много времени, уточняют в фонде. Как отмечается в сообщении, дело не всегда только в строительной готовности объекта, порой в неудовлетворительном состоянии находится проектно-сметная документация, которую приходится восстанавливать с нуля.

"Нам важно, чтобы граждане получили квартиры в максимально короткие сроки, а не ждали их годами. А если это невозможно, тогда мы выплачиваем компенсацию. Чтобы рассчитать сумму выплат, смотрим, сколько стоит аналогичная по площади, расположению, строительной готовности квартира на текущий момент. И в итоге чаще всего выплачиваемая компенсация превышает размер вложенных когда-то средств", - приводятся в сообщении слова генерального директора фонда Константина Тимофеева.

Внесенные правительством России изменения в правила принятия решения о финансировании мероприятий по завершению строительства проблемных объектов или его нецелесообразности вступили в силу 3 декабря.

Тимофеев ранее на расширенном заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ сообщал, что механизм выплаты компенсаций обманутым дольщикам может применяться чаще, чем достройка из-за повышения стоимости строительства. С одной стороны, это позволит уместиться в бюджет, а с другой - проблема граждан будет быстрее решена, отмечал он. По словам гендиректора фонда, в первом полугодии 2021 года в 70% случаев набсовет принимал решение о достройке объекта и в 30% - о выплате компенсации. В интервью ТАСС Тимофеев сообщал, что в целом в стране насчитывается около 150 тыс. обманутых дольщиков, права каждого из них будут восстановлены до конца 2023 года.