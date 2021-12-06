Продажи авто на альтернативных источниках энергии в Китае в 2021 году вырастут в два раза

ШАНХАЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Объем продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии в Китае в этом году может более чем в два раза превысить показатель 2020 года, который составлял почти 1,4 млн единиц. Соответствующий прогноз исследовательской компании China EV100 публикует в понедельник шанхайский деловой ресурс Yicai Global.

Что касается 2022 года, полагают в компании, то объем их продаж должен достичь 5 млн единиц, что составит более одной пятой от всех продаж автомобилей в Китае. Такой прогноз сделан несмотря на наблюдающееся ограничение производственных мощностей, нехватку чипов и ограниченные поставки аккумуляторов.

В 2020 году объем продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии в Китае вырос на 11% в годовом выражении и составил почти 1,4 млн единиц. За первые десять месяцев этого года продажи уже превысили 2,5 млн автомобилей. По словам вице-президента China EV100 Оуян Мингао, к 2025 году этот показатель должен вырасти до 7-9 млн единиц, а к 2030 году - до 17-19 млн. К тому времени число владельцев транспортных средств на альтернативных источниках энергии в Китае может подойти к отметке в 100 млн.

При этом, полагают в компании, существующие субсидии на приобретение электромобилей, скорее всего, будут прекращены в следующем году и эта индустрия вступит в новый и более ориентированный на рынок этап своего развития.