Сербия считает, что получила самую низкую цену на газ в Европе благодаря политике Вучича

БЕЛГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Сербия получила от России самую низкую цену на газ в Европе благодаря самостоятельной политике президента Сербии Александара Вучича. Об этом заявил в понедельник глава МВД Сербии Александар Вулин по результатам визита в Россию.

"Если бы Александар Вучич не вел самостоятельную политику, мы бы ввели санкции против России, как от него это требовали, и я не знаю, где бы мы сейчас купили газ. Благодаря тому, что президент Вучич проводит самостоятельную политику, благодаря тому, что он сохранил наших друзей, - как Россию, так и Китай, у нас сейчас самая низкая цена на газ в Европе, наши дома теплые, сезон отопления начался нормально, у промышленности есть все необходимое для нормальной работы, и это видно по результатам нашей экономики", - цитирует Вулина пресс-служба министерства внутренних дел.

Вулин отметил, что Россия всегда готова помочь Сербии как в военном, так и в дипломатическом и экономическом плане.

В ходе визита в Россию Вулин встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, также получил медаль "За отличие" госкорпорации "Ростех". Кроме того, министр представил в Москве свою книгу "Сошествие" на площадке Ассоциации союза писателей и издателей России.

25 ноября в результате переговоров Владимира Путина и Александара Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в 270 долларов на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению Вучича, эти условия являются исключительными.