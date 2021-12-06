Премьер Греции намерен обсудить с Путиным сотрудничество в энергетике

АФИНЫ, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис намерен в ходе своего визита в Россию обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным сотрудничество двух стран в сферах энергетики, туризма, культуры и образования, а также региональные и международные события. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.

"В среду премьер будет находиться в Сочи, где состоится его первая встреча в качестве премьер-министра с президентом России Владимиром Путиным, с которым он встречался, будучи лидером главной оппозиционной партии ["Новая демократия"], в Афинах в 2016 году. У двух лидеров будет возможность обсудить темы отношений двух стран с акцентом на сотрудничество в сферах энергетики, туризма, культуры и образования. Они также обменяются мнениями о региональных и международных событиях", - сказал Иконому.

"Наша многосторонняя дипломатия в сфере энергетики, имеющая много измерений, которую мы проводим в последние 2,5 года, значительно усилила геостратегическую позицию нашей страны и эффективно способствует продвижению наших национальных интересов", - добавил представитель кабинета.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил 3 декабря журналистам, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в декабре посетит Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. "У нас уже есть план ближайших контактов, мы ждем премьер-министра Греции в декабре", - сказал он.

В ноябре глава МИД Греции Никос Дендиас обсуждал по телефону предстоящий визит греческого премьера в Москву с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Тогда Дендиас сообщил на своей странице в Twitter, что визит премьера Греции в РФ запланирован на 8 декабря.