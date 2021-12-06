Импортный газ на Украине за год подорожал в четыре раза

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Цена импортного газа на Украине за год выросла в четыре раза, составив более $730 за 1 тыс. куб. м. Об этом в понедельник сообщило Министерство экономики Украины.

"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2021 года, которая составляет 19 261,64 гривны, или $730,65 за одну тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

При этом средняя цена импортного природного газа на Украине в ноябре 2020 года была на уровне $182,5 за 1 тыс. куб. м.

На Украине с начала отопительного сезона в середине октября начался газовый кризис из-за высоких цен на топливо. В год страна потребляет до 23 млрд куб. м газа, из которых 13 млрд куб. м составляет газ собственной добычи - "Нафтогаза" и частных компаний. Остальные объемы топлива Киев импортирует.

Проблемы у Киева с поставками газа усугубились поле того, как с ноября 2015 года Украина перестала напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы, что сказалось на тарифах для украинских потребителей. Украина отказалась от возобновления прямых поставок российского газа по сниженной цене, договоренность о которой была достигнута в 2019 году главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, когда Россия готова была поставлять Украине газ по фиксированной цене $175.

Ситуация с ценой на газ усугубилась для Украины на фоне резкого роста цен на энергоносители в Европе.