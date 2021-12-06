Курганская область получит 4 млрд рублей по программе ремонта мостов до 2024 года

ТАСС, 6 декабря. Курганская область получит по программе ремонта мостов 4 млрд рублей из федерального бюджета до 2024 года, сообщил в Instagram глава региона Вадим Шумков по итогам совместного обсуждения с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

"Обсудили с министром транспорта Виталием Савельевым ряд вопросов по развитию региона. Поблагодарил коллегу за поддержку программы по ремонту мостов - Курганская область сможет до 2024 года провести ремонт важнейших мостов и путепроводов. На эти цели будет направлено 4 млрд рублей", - написал губернатор.

Он уточнил, что также в ходе обсуждения были затронуты планы развития курганского аэропорта, который на данный момент имеет в расписании рейсы в Москву и Санкт-Петербург, летом также оттуда можно было вылететь в Сочи и Симферополь. "В следующем году добавим рейсы в Сургут. Задача - чтобы после завершения модернизации наш аэропорт имел нормальную линейку регулярных рейсов достаточную для удовлетворения основных запросов наших граждан", - добавил Шумков.