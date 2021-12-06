Росатом впервые успешно демонтировал корпус коммерческого реактора типа BWR

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Росатом завершил демонтаж корпуса реактора шведской АЭС Барсебек-1. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании ТВЭЛ (топливный дивизион Росатома и отраслевой интегратор по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов (ЯРОО)), отметив, что это стало первым успешным опытом для госкорпорации в области демонтажа реакторов типа BWR (кипящего водо-водяного типа - прим. ТАСС).

"Демонтаж корпуса ядерного реактора в Швеции стал первым и, что важно, успешным опытом для госкорпорации "Росатом" в области демонтажа коммерческих реакторов типа BWR. Данный пример наглядно показывает всему миру, что вывод из эксплуатации из проблемы превращается в рутинный и экономически эффективный процесс", - привела пресс-служба слова директора программ по выводу из эксплуатации АО "ТВЭЛ" Вадима Сухих.

Работы по демонтажу проводила компания NUKEM Technologies (входит в контур управления ТВЭЛ) в консорциуме с Uniper Anlagenservice (ФРГ). Общая масса демонтированного оборудования составила 430 тонн. Как сообщили в ТВЭЛ, на первом этапе корпус реактора был разделен на 13 колец высотой от 0,9 м до 1,8 м и массой от 12 тонн до 24 тонн. После чего кольца были перемещены из шахты реактора в зону постфрагментации для компактизации и упаковки в контейнеры. Общая продолжительность работ составила 13 месяцев.

В 2019 году консорциум компаний NUKEM Technologies и Uniper Anlagenservice выиграл тендер на проведение демонтажа двух корпусов реакторов АЭС Барсебек-1,2 и двух корпусов реакторов Оскарсхамн-1,2 в Швеции. Работы предполагается выполнить последовательно - сначала на АЭС Барсебек, затем на АЭС Оскарсхамн, что снизит совокупные затраты на вывод из эксплуатации. Окончание реализации проекта по демонтажу всех четырех блоков АЭС в Швеции запланировано на 2024 год.

Компания NUKEM Technologies (ФРГ) работает по всему миру, реализуя проекты в таких областях, как утилизация радиоактивных отходов и отработанного топлива, вывод из эксплуатации ядерных объектов, выполнение инженерных работ и предоставление консультаций. С 2021 г. NUKEM Technologies входит в состав топливной компании ТВЭЛ.

В 2019 году АО "ТВЭЛ" определено госкорпорацией "Росатом" отраслевым интегратором по направлению бизнеса "Вывод из эксплуатации ЯРОО, включая работы с реакторной установкой АЭС, в том числе внутрикорпусными установками первого контура, а также по обращению с сопутствующими РАО". К 2021 году предприятия топливной компании реализовали в общей сложности 39 крупных проектов по выводу из эксплуатации ЯРОО, сооружению пунктов захоронения РАО и реабилитации территорий.