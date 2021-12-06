Путин 7 декабря примет участие в запуске движения на новых станциях БКЛ московского метро

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник в формате видеосвязи примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Движение будет открыто на участке от "Мневников" до "Каховской". Семь из десяти вновь вводимых станций являются пересадочными, с них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров", - говорится в сообщении.

Как напомнили в Кремле, общая протяженность БКЛ, строительство которой планируется завершить в следующем году, составит 70 км. Она будет включать в себя 31 станцию и соединит радиальные линии подземки на расстоянии до 10 км от действующей кольцевой линии.