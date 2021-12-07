Пленарная дискуссия форума FINOPOLIS 2021. Видеотрансляция

Форум FINOPOLIS

Пленарная дискуссия "На кончиках пальцев: опыт взаимодействия человека с технологиями" проходит в рамках форума иновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021.

Модератором заседания выступает глава Банка России Эльвира Набиуллина. В числе спикеров - глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен, гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин и основатель Лаборатории цифровых культур Университета Калифорнии Рамеш Сринивасан.

Участники мероприятия обсудят клиентоцентричные стратегии: суперсервисы, супераппы, экосистемы и метавселенные, а также влияние технологий на клиентский опыт.

Форум FINOPOLIS, проводимый Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка, стал крупнейшей в площадкой в России для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.