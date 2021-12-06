Red Wings откроет в 2022 году из Омска 12 новых рейсов по России

ОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings, которая с понедельника стала базовой авиакомпанией аэропорта Омск-Центральный, откроет в 2022 году из сибирского региона 12 внутрироссийских рейсов, сообщил журналистам губернатор Омской области Александр Бурков. Открытие новых направлений поможет большему количеству российских зрителей посетить матчи молодежного чемпионата мира по хоккею, которые пройдут в Омске в декабре 2022-январе 2023 года.

"В 2022 году запланировано открытие 12 направлений из Омска на внутренних линиях России. В планах также полеты в страны Центрально-Азиатского региона - Баку, Бишкек, Ташкент и Нурсултан, и тоже на следующий год", - сказал Бурков.

Генеральный директор Red Wings Евгений Ключарев уточнил, что новые рейсы будут открыты в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Махачкалу, Новокузнецк, Самару, Уфу, Волгоград, Кемерово, Минеральные Воды, Пермь, Челябинск. "Мирный и Улан-Удэ в проработке", - добавил он.

По его мнению, такому городу как Омск, где проживают более 1 млн человек, безусловно нужна базовая авиакомпания. "В январе 2022 года мы начнем полеты из Омска как базового аэропорта, в январе же заработает омский филиал авиакомпании, в нем будут трудоустроена часть наших пилотов и бортпроводников, мы станем налоговым резидентом Омской области", - сказал Ключарев.

По словам генерального директора ОАО "Омский аэропорт" Олега Селиверстова, соглашение с Red Wings увеличит количество пассажиров, обслуживаемых в омском авиаузле. "Добавление региональных маршрутов также станет приятным бонусом к предстоящему практически через год мероприятию - первенству мира по хоккею среди юниоров. Думаю, при наличии недорогих прямых перелетов у людей появится больше возможностей приехать сюда, в Омск", - считает Селиверстов.

Авиакомпания Red Wings специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Флот Red Wings включает 24 пассажирских лайнера: 14 судов семейства Airbus 320/321, семь российских региональных SSJ100 и три дальнемагистральных Boeing 777. Базовые аэропорты авиакомпании - Домодедово, Кольцово, Баландино, Пулково, Жуковский и Омск.