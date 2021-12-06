Египетские власти решили вопрос с очередями в аэропортах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вопрос с очередями в египетских аэропортах решен, сообщила пресс-служба Ростуризма по итогам встречи руководителя ведомства Зарины Догузовой с министром туризма и древностей Египта Халедом аль-Анани на полях Генассамблеи ЮНВТО.

"Министр туризма Халед аль-Анани сообщил Зарине Догузовой о решении вопроса с очередями в аэропортах Египта. В условиях возрастающего потока туристов власти Египта будут уделять особое внимание комфорту и безопасности пребывания россиян на египетских курортах", - говорится в сообщении.

Стороны также договорились провести первое заседание российско-египетской контактной группы по туризму по итогам зимнего сезона, добавили в ведомстве.

Ранее руководитель Ростуризма в ходе телефонного разговора с египетским коллегой предложила перераспределить пассажиропоток и задействовать дополнительные выходы на посадку в египетских аэропортах для недопущения очередей. По сообщениям СМИ и многочисленным жалобам туристов, из-за длительного ожидания многие пассажиры опаздывают на свои рейсы и вынуждены покупать новые билеты. Российские граждане также недовольны условиями пребывания в аэропортах из-за недостатка посадочных мест в зонах ожидания, отсутствия питьевой воды и несоблюдения социальной дистанции, напомнили в ведомстве.