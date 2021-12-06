Пункт изоляции отходов, содержащих радионуклиды, построят при Белоярской АЭС в 2026 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Белоярская АЭС в Свердловской области планирует построить пункт изоляции отходов, содержащих техногенные радионуклиды, в 2026 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АЭС в понедельник.

"В 2026 году на Белоярской АЭС планируется построить пункт изоляции промышленных отходов, содержащих техногенные радионуклиды - те самые "очень низкоактивные отходы" (ОНАО), которые не относятся к категории радиоактивных отходов. Сейчас обследуются три потенциальных земельных участка для размещения этого пункта, из которых будет выбран более экономически целесообразный. Отметим, что в нем будут изолироваться только отходы Белоярской АЭС, другие атомные станции хранят ОНАО на своих площадках", - сказали в пресс-службе.

На станции отметили, что к ОНАО относятся нерадиоактивные отходы, содержащие в себе радионуклиды техногенного характера и не представляющие опасность для окружающей среды и населения.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 и №4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность 1 485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.