В ФРГ заявили, что "Северный поток - 2" можно эксплуатировать только после сертификации

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Процесс сертификации "Северного потока - 2" сейчас приостановлен, принять газопровод в эксплуатацию можно только после завершения этого процесса. Об этом заявила в понедельник представитель Минэкономики ФРГ журналистам в Берлине.

Сможет ли администрация Байдена убить поправку о санкциях против "Северного потока — 2"

"Сертификация пока не завершена, - сказала она. - Пока этого не произошло, "Северный поток - 2" не может быть принят в эксплуатацию".

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сказал, что не хочет спекулировать по вопросу Nord Stream 2, напомнив, что позиция Берлина известна.

Ранее сообщалось, что если в теории операторы энергетической инфраструктуры захотят ее использовать до завершения сертификации, то последуют штрафы.

О проекте

В середине ноября Федеральное сетевое агентство, которое проводит экспертизу, сообщило, что сертификация оператора "Северного потока - 2" приостановлена до тех пор, пока Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг не передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой дочерней компании. В Nord Stream 2 AG принято решение создать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии, которая станет владельцем и оператором немецкой части газопровода.

Когда процедура сертификации будет возобновлена, Федеральное сетевое агентство Германии должно определить, соответствует ли дочерняя компания нормам немецкого и европейского законодательств.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались.