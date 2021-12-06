На государственных ТЭС Украины запасы угля в два раза ниже допустимого уровня

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Запасы угля на украинских государственных ТЭС компании "Центрэнерго" остаются в два раза ниже минимально допустимого уровня. Об этом свидетельствуют в понедельник данные Министерства энергетики Украины.

"Ни на одной из государственных ТЭС фактический запас угля не достигает минимально необходимого уровня. Суммарно на трех ТЭС государственной компании "Центрэнерго" находится 123,2 тыс. тонн при минимально допустимых 227,6 тыс. тонн", - отмечает ведомство.

Согласно информации, наиболее критическая ситуация сложилась на Углегорской ТЭС, где запасы угля составляют 21 тыс. тонн при минимально допустимых 77,6 тыс. тонн. На Змиевской ТЭС находится 59,5 тыс. тонн из минимально необходимых 99,4 тыс. тонн, на Трипольской - 42,7 тыс. тонн при необходимых 50,6 тыс. тонн.

Начиная с сентября на государственных ТЭС из-за отсутствия угля простаивают 13-14 энергоблоков из 23, еще шесть находятся на ремонте. Простой энергоблоков государственных ТЭС компании "Центрэнерго" стал одной из причин начала импорта электричества из Белоруссии.