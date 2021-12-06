В Брюсселе проходит манифестация против роста цен на электричество и падения зарплат

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Общенациональная забастовка и манифестация против роста цен на энергию и падения покупательной способности зарплат проходит в понедельник в Брюсселе, передает корреспондент ТАСС с места событий. По оценкам полиции, в общей сложности в манифестации принимают участие порядка 6 тыс. человек.

Протестующие несут плакаты "справедливость", "индексация [зарплат]", "спасем климат" или "доступная энергия = достойная жизнь". Демонстранты то и дело бросают петарды и дымовые шашки, однако не вступают в противостояние с полицией, выстроенной по всему маршруту движения колонны. Акция организована тремя крупнейшими профсоюзами Бельгии и разрешена.

"Мы требуем достойной зарплаты. Наши расходы растут, и еще быстрее растут цены на электричество", - заявил ТАСС один из участников манифестации Люсьен, пожарный по специальности. В то же время он отметил, что с точки зрения снижения стоимости электричества выступает против закупок газа у России и поддерживает скорейший отказ Бельгии от атомных электростанций и полный переход на зеленую энергетику. "Мы идем слишком медленно. Мы должны спасать климат и переходить на зеленую энергетику солнца и ветра, которая фактически бесплатна", - считает он.

Колонна манифестантов движется по бульварному кольцу Брюсселя, значительная часть которой перекрыта, что вызвало в понедельник серьезные транспортные проблемы в городе. В связи с акцией протеста и забастовкой в городе работают лишь около половины маршрутов общественного транспорта. Многие люди в этот день были вынуждены пересесть на машины, в результате ведущих транспортных артериях города образовались крупные пробки.

Полиция призывает граждан воздерживаться от поездок по городу на машине.