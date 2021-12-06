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Мантуров анонсировал создание водородных турбин для электрогенерации через 5-6 лет

Глава Минпромторга рассказал, что в России уже созданы прототипы водородных автобусов
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров Егор Алеев/ТАСС
Описание
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
© Егор Алеев/ТАСС

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Россия планирует в течение ближайших пяти-шести лет создать водородные турбины для перевода части генерации на водород, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В горизонте 5-6 лет мы рассчитываем завершить работы по созданию водородных турбин для перевода части энергогенерации на самое экологически чистое топливо", - сказал он на заседании российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.

Мантуров пригласил итальянские компании принять участие в реализации российских эко-проектов. "Знаю, что у Италии есть амбициозные планы по развитию и практическому применению водородных технологий. У нас тоже формируется соответствующий задел: в России созданы прототипы водородных автобусов и планируем приступить к серийному производству коммерческого транспорта на этом энергоносителе уже в 2023 году", - добавил он.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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