Первая партия оленины, экспортируемой из ЯНАО в Казахстан, составит около 5 тонн

ТАСС, 6 декабря. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) договорился о поставках в Республику Казахстан сельскохозяйственной продукции, первая партия оленины составит примерно 5 тонн. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

В конце октября в Казахстане прошли мероприятия по продвижению продукции северного оленеводства, там обсуждался вопрос экспортных поставок сельскохозяйственной продукции в Республику.

"Предварительно, стороны договорились о пробных поставках продукции из оленины в город Алматы, примерный объем поставок составит около 5 тонн", - сказали в пресс-службе.

На Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей - свыше 760 тыс. ЯНАО - единственный регион России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. С 2008 года в Швецию, Германию и Финляндию было поставлено свыше 4 тыс. тонн экологически чистого продукта.