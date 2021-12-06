Парламент Филиппин одобрил закон об обязательной регистрации sim-карт

БАНГКОК, 6 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Филиппин (нижняя палата парламента) приняла в понедельник в окончательном чтении закон об обязательной регистрации sim-карт. Инициатива должна помочь сотрудникам правоохранительных органов отслеживать тех, кто использует мобильные телефоны для совершения преступлений.

Согласно законопроекту, телекоммуникационные компании и продавцы sim-карт должны обязать абонентов заполнить регистрационную форму, предоставив удостоверение личности с фотографией. Информация, которая должна быть указана в форме, включает полное имя, дату рождения, пол и адрес. В случае отказа абонент будет отключен от услуг связи, сообщил телеканал CNN Philippines.

Закон также распространяется на иностранцев, приобретающих sim-карты в стране. Между тем телекоммуникационные компании и продавцы должны будут создать реестр абонентов sim-карт и каждые шесть месяцев представлять обновленные данные в министерство информации и коммуникационных технологий республики. Компании и продавцы, которые не будут соблюдать новые правила, могут быть оштрафованы на суммы до 1 млн песо ($19,8 тыс.) и 50 тыс. песо ($990) соответственно.