Абрамченко поручила проработать возможность запуска восьми отраслевых кластеров в Сибири

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, куратор Сибирского федерального округа (СФО) Виктория Абрамченко поручила Минэкономразвития РФ проработать возможность опережающего развития Ангаро-Енисейского макрорегиона за счет создания восьми отраслевых кластеров на базе имеющихся природных ресурсов. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания у вице-премьера, копия которого имеется в распоряжении ТАСС. В пресс-службе Абрамченко подтвердили подлинность документа.

Как следует из документа, в Сибири может быть запущено восемь отраслевых кластеров: "нефть и газ", "уголь", "углехимия", "золото и драгоценные металлы", "лес и строительные материалы", "переработка алюминия", "медь и электроника", "сельское хозяйство".

Кроме того, Абрамченко поручила Минэкономразвития предусмотреть развитие сети автомобильных и железных дорог Сибири, включая "расшивку узких мест" магистральной инфраструктуры, а также создание транспортно-логистического хаба для увеличения грузового и пассажирского потока в макрорегионе с другими территориями в России и с зарубежными странами.

По итогам совещания Минэкономразвития в срок до 3 декабря также должно было подготовить проект стратегии социально-экономического развития Ангаро-Енисейского макрорегиона до 2035 года с перечнем первоочередных инфраструктурных и индустриальных проектов макрорегиона.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития, министерство сформировало проект данной стратегии. "В рамках стратегии рассматривается реализация 95 инвестиционных проектов, объединенных в восемь кластеров, с ориентировочным общим объемом инвестиций порядка 4,4 трлн руб. После согласования с заинтересованными федеральными ведомствами стратегия будет представлена в правительство", - отметили в Минэкономразвития.