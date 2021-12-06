МИД Ирана: США и Европа нацелены на минимальное выполнение обязательств по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 6 декабря. /ТАСС/. Усилия американской и европейской сторон на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене направлены на минимальное выполнение своих обязательств. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Вероятно, противоположная сторона не ожидала, что иранская делегация предоставит готовый текст [документа] для заключения хорошего соглашения в кратчайшие сроки", - цитирует его пресс-служба ведомства.

"Все, что было написано в этих текстах, основано на ядерной сделке и предыдущих шести раундах переговоров", - отметил Хатибзаде. "Поэтому там не могло быть максималистских требований, но подход США и европейской стороны в том, чтобы выполнить свои обязательства по минимуму", - добавил он.

В четверг заместитель главы МИД Ирана Али Багери, возглавляющий делегацию страны на переговорах в Вене, заявил, что Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.

Седьмой раунд переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана завершился в пятницу в австрийской столице. Европейские участники вернутся в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. При этом, по данным иранских СМИ, стороны могут вернуться за стол переговоров уже на текущей неделе.