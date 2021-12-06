Трутнев: никакого разговора о сдаче Курильских островов в аренду быть не может

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Разговоров о сдаче в аренду Курильских островов быть не может, все земельные участки для инвестпроектов здесь будут распределяться под контролем правительственной комиссии, заявил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может. Курильские острова были и будут территорией Российской Федерации. Принято решение о том, что земельные участки под реализацию инвестиционных проектов на Курильских островах будут распределяться под контролем правительственной комиссии", - цитирует слова Трутнева пресс-служба аппарата полпреда.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил в интервью изданию РБК, что датская компания Copenhagen Offshore Partners, инвестирующая в возобновляемые источники энергии, намерена взять в аренду остров Шумшу из северной группы Курильских островов.

Трутнев также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина правительством РФ подготовлен законопроект о создании максимально льготного преференциального режима на Курилах. Правительство внесло этот законопроект в Госдуму. Россия будет осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции, добавил он.

"Что же касается Шумшу - это особый разговор. На Шумшу прошло одно из последних и важнейших сражений Второй мировой войны на Дальнем Востоке. При взятии Шумшу погибли сотни солдат Советской армии. И первое, что мы должны создать на этом острове, - музей, чтобы сохранить память об этом историческом событии", - подчеркнул Трутнев.