Россия и Индия подписали контракт на поставку 600 тыс. АК индийской сборки

ТАСС, 6 декабря. Россия и Индия подписали контракт на поставку министерству обороны республики более 600 тыс. автоматов АК-203 калибра 7,62 мм индийского производства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Калашникова".

"Сегодня, 6 декабря, в Дели в рамках встречи министров обороны России и Индии был подписан контракт на поставку Министерству обороны Индии более 600 тысяч автоматов АК-203, произведенных в Индии", - проинформировали в пресс-службе.

Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited открывает новую страницу в российско-индийском военно-техническом сотрудничестве, сообщил генеральный директор "Калашникова" Владимир Лепин.

"Российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу в течение трех лет по оптимизации ценовых и технологических параметров проекта. Теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев", - привели в пресс-службе слова Лепина.

Локализация производства

Как заявил в свою очередь глава ФСВТС Дмитрий Шугаев в эфире телеканала "Россия 24", потребности национальных Вооруженных сил Индии будут обеспечены практически полностью. "Но самое главное, что Индия получает компетенцию с помощью российских партнеров в производстве стрелкового вооружения", - подчеркнул он.

Шугаев отметил, что Россия готова локализовать производство современного автомата, который не уступает своим конкурентам, а во многих характеристиках даже превосходит, поэтому и для российской промышленности это тоже весьма важное событие.

"АК-203 - это один из новейших наших автоматов. Его долго испытывали, индийские партнеры весьма придирчиво выбирали модель и остановились на АК-203. Кстати сказать, АК-203 ни в одной другой стране по лицензии не производится. У нас есть примеры лицензионных производств в других странах, но там модели АК-203. Прежде всего, основная задача - обеспечить национальные вооруженные силы этим стрелковым вооружением. Третьи страны - ну наверное, в перспективе", - сказал Шугаев.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании совместного индийско-российского предприятия по производству в стране автоматов Калашникова в начале марта 2019 года. Совместное предприятие IRRPL по выпуску АК-203 создано на заводе в районе города Корва в округе Амети в штате Уттар-Прадеш. Индия таким образом может стать первой зарубежной страной, которая будет производить "двухсотую" серию автоматов Калашникова.

