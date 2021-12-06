Аналитики сообщили, что экспортные цены на пшеницу снизились впервые в сезоне

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Экспортные цены на российскую пшеницу снизились впервые в сезоне и достигли $340 за тонну, говорится в сообщении аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"Цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5% в глубоководных российских портах снизились на $3, до $340 за тонну. Черноморский рынок следовал за мировыми биржами, которые резко снизились по сравнению с позапрошлой неделей. Это первое недельное снижение цен за весь текущий сезон", - отметили аналитики.

По их данным, спрос на пшеницу в портах ослабел. "Некоторые трейдеры говорят, что они накопили достаточно зерна для исполнения своих контрактов", - подчеркивают в "Совэконе".

В компании ожидают относительной стабильной ситуации на рублевом рынке пшеницы в краткосрочной перспективе или некоторого снижения. Давление на рынок будет оказывать ослабление мировых котировок и цен в портах, а некоторую поддержку - возможная активизация закупок внутренних потребителей перед длительными январскими праздниками.

При дальнейшем уверенном снижении экспортных цен на пшеницу внутренний рынок может оказаться под сильным давлением, заключают аналитики.