На Кубани в 2022 году направят более 130 млн рублей на строительство теплиц для ягод

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, который является одним из основных сельскохозяйственных регионов РФ, в 2022 году направят более 130 млн рублей на предоставление субсидий для строительства теплиц под выращивание ягод. Это позволит нарастить объемы урожая. Об этом журналистам в понедельник сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Фермер из Кущевского района во время Прямой линии с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым на прошлой неделе задал вопрос о необходимости господдержки ягодоводов.

"В будущем году фермерские и личные подсобные хозяйства планируют заложить в закрытом грунте ягодные насаждения площадью 46,7 га. Предположительно, на это дополнительно потребуется 132 млн рублей. В результате производство ягод в теплицах возрастет до 900 тонн в год. Со следующего года готовы предоставлять субсидию", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Коробки.

Уточняется, что мера поддержки будет оказываться в рамках субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям на развитие агропромышленного комплекса (АПК).

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края ТАСС уточнили, что валовый сбор плодово-ягодной продукции в 2020 году в крестьянско-фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах составил 135 тыс. тонн, сбор урожая в текущем году еще не завершен, площадь посевов составляет 16,2 тыс. га. В министерстве пояснили, что в 2021 году из краевого бюджета на субсидии муниципальным образованиям для развития АПК было направлено 330 млн рублей, в 2022 году на эти же субсидии с четом средств именно на теплицы для ягод направят более 500 млн рублей.

Глава Краснодарского края 1 декабря впервые провел прямую линию, где ответил на вопросы жителей региона. Всего было собрано более 18 тыс. вопросов и обращений.