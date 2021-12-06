Кабмин РФ установил квоту на иностранных работников в 2022 году

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о квоте на привлечение иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, в 2022 году в пределах 124 тыс. человек. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Определить на 2022 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в количестве 124 007 человек", - говорится в постановлении.

Отмечается, что квота распределяется в соответствии с приоритетными профессионально-квалификационными группами.

Как ранее сообщали в Министерстве труда и социальной защиты РФ, относительно 2019 года (144,5 тыс. человек) квоты сокращены более чем на 14%, а потребность определена на основании предложений федеральных и региональных органов власти.