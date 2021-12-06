Россия и Индия будут содействовать сотрудничеству госструктур для совместной разработки ПО

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились содействовать сотрудничеству между государственными и частными структурами для совместной разработки программного обеспечения (ПО), говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

"Стороны договорились содействовать сотрудничеству между государственными и частными структурами в целях совместной разработки программного обеспечения, платформ и сервисов, а также в области производства электроники", - говорится в заявлении.