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Россия и Индия будут содействовать сотрудничеству госструктур для совместной разработки ПО

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились содействовать сотрудничеству между государственными и частными структурами для совместной разработки программного обеспечения (ПО), говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

"Стороны договорились содействовать сотрудничеству между государственными и частными структурами в целях совместной разработки программного обеспечения, платформ и сервисов, а также в области производства электроники", - говорится в заявлении.

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