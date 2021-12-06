"Фосагро" продолжит обсуждение долгосрочного контракта на поставку удобрений Индии

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Индия и Россия договорились продолжить обсуждение долгосрочного контракта на поставку "Фосагро" удобрений в Индию, следует из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, опубликованном на сайте Кремля.

"Стороны приветствовали подписание соглашения о намерениях между индийскими предприятиями государственного сектора и российской ПАО "Фосагро" в отношении поставок в Индию удобрений в 2021 и 2022 годах", - говорится в заявлении.

"Оба лидера поручили ответственным должностным лицам продолжить обсуждение соглашения о долгосрочных поставках удобрений и условиях расценок, как и стремиться к его заключению", - отмечается в документе.