Посевные площади под урожай 2022 года будут расширены до 81,2 млн га

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Посевные площади под урожай 2022 года в России будут расширены до 81,2 млн га против 79,9 млн га. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"По прогнозу Минсельхоза России, в целом под урожай будущего года площади будут расширены до 81,2 млн га", - отмечает министерство.

Как сообщалось ранее, по данным Росстата, в 2021 году посевная площадь составила 79,9 млн га, что на 0,3% больше, чем в 2019 году.

В Минсельхозе сообщили, что в настоящее время отечественные аграрии намолотили свыше 126,6 млн тонн зерна в бункерном весе, включая около 79 млн тонн пшеницы. Также в министерстве отметили прирост валового сбора масличных, сахарной свеклы, тепличных овощей, плодов и ягод. Дальнейшему наращиванию объемов производства в 2022 году будет способствовать увеличение посевных площадей под такими культурами как яровые зерновые, сахарная свекла, гречиха, соя и картофель.

Минсельхоз сообщил, что с начала года сельхозтоваропроизводители закупили свыше 4,3 млн тонн минеральных удобрений, что на 537 тыс. тонн больше показателя прошлого года. В настоящее время Минсельхоз проводит работу по актуализации плана их приобретения на 2022 год.