Крупнейший в РФ угольный конвейер введут в эксплуатацию в конце 2022 года на Сахалине

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Восточная горнорудная компания (ВГК) планирует запустить к концу 2022 года самый большой в России магистральный угольный конвейер в Углегорском районе Сахалинской области. Об этом журналистам сообщил оператор премии "Звезда Дальнего Востока", номинантом которой стала компания.

"Угольный конвейер в Углегорском районе Сахалинской области длинной 23 км введут в эксплуатацию в конце 2022 года", - сказано в сообщении.

В самой компании подчеркивают, что системный подход к поиску возможностей для снижения экологической нагрузки и минимизации углеродного следа от производственной деятельности позволил ВГК в текущем году сформировать концепцию "Зеленого угольного кластера". Планируется, что он появится до конца 2024 года. В его контур войдут ветропарк мощностью 67,2 МВт, совместный с компанией "БелАЗ" проект по переводу парка самосвалов на электротягу ("троллейвозы") и 23-километровый магистральный угольный конвейер. Кластер входит в стратегию Сахалинской области по достижению углеродной нейтральности до 2025 году. Проект по строительству магистрального угольного конвейера находится на завершающих стадиях строительно-монтажных работ.

Конвейер позволит снизить нагрузку на дороги общего пользования, отказаться от перевозки угля автомобилями, что снизит выбросы выхлопных газов в атмосферу. Его производственная мощность составит 4000 тонн в час. Совокупные инвестиции в проект магистрального угольного конвейера до конца следующего года составят порядка 15,9 млрд рублей. По предварительным расчетам компании, реализация проектов "Зеленого угольного кластера" позволит снизить углеродный след на 64 тыс. тонн условного углеродного топлива. ESG-инициативы компании получили поддержку вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

ВГК является претендентом на получение премии в номинациях "Развитие территории" и "Технологические новации". Ежегодная общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года в рамках фестиваля "Дни регионов Дальнего Востока в Москве - 2021". За это время лауреатами премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли вклад в развитие Дальнего Востока. Сбор лучших проектов, реализованных на "дальневосточных гектарах", прошел со всех регионов ДФО.