Минстрой прогнозирует рост числа инвестиционных проектов в туризме в пять раз за два года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Число инвестиционных проектов в сфере туризма, предусмотренных на 2022-2023 годы, увеличится в 5 раз - с десяти до 50 проектов - за счет увеличения финансирования почти на 12 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Минстроя России.

"Минстрой России, Росимущество и корпорация "Туризм.РФ" заключили договор о предоставлении бюджетных инвестиций корпорации "Туризм.РФ" и дополнительном выпуске ценных бумаг для перечисления бюджетных инвестиций в объеме 11,6 млрд рублей. С учетом направленных по договору средств государственное финансирование корпорации "Туризм.РФ" увеличится в 2021 году до 17,9 млрд рублей. Благодаря этим средствам количество инвестиционных проектов в сфере туризма, предусмотренных на 2022-23 год, увеличится в 5 раз (с десяти до пятидесяти проектов)", - говорится в сообщении.

Распоряжение об увеличении финансирования по федеральному проекту "Развитие туристической инфраструктуры" премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в октябре.

Именно развитие туристической инфраструктуры на встрече обсудили министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, сообщила пресс-служба Минстроя. В частности, затрагивались вопросы строительства обеспечивающей инфраструктуры таких проектов, как парк "Три вулкана", "Абрау-Дюрсо" и "Лаго-Наки".

"Совместная задача Минстроя России с корпорацией "Туризм.РФ" и Ростуризмом заключается в создании комфортных и современных условий для раскрытия туристического и экономического потенциала природного, культурного и исторического достояния России", - подчеркнул Файзуллин, слова которого приводятся в сообщении.

Минстрой России в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры", входящего в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", оказывает прямую поддержку регионам по созданию туристической инфраструктуры. Корпорация "Туризм.РФ" занимается разработкой мастер-планов развития туристских территорий, а также предоставлением бизнес-инвесторам бюджетных инвестиций на реализацию проектов в сфере туризма.