РФ и Индия продолжат диалог о применении карт "Мир" и RuPay в платежных инфраструктурах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия заинтересованы в продолжении диалога об использовании карт "Мир" и RuPay в национальных платежных инфраструктурах. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

"Стороны также выразили заинтересованность в продолжении диалога об использовании карт "Мир" и RuPay в национальных платежных инфраструктурах, а также в организации взаимодействия между системой "Унифицированный платежный интерфейс" и Системой быстрых платежей Банка России", - говорится в документе.

Также сообщается, что российская сторона пригласила кредитные организации Индии подключаться к Системе передачи финансовых сообщений Банка России для обеспечения бесперебойного проведения межбанковских транзакций.

Система передачи финансовых сообщений Банка России является альтернативным каналом передачи электронных сообщений по финансовым операциям. Система гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами.