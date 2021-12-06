Московские аэропорты сообщили о готовности работать в условиях сильного снегопада

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский готовы обеспечить обслуживание воздушных судов и пассажиров в условиях прогнозируемого в Московском регионе сильного снегопада 7 декабря. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службах аэропортов.

"Аэропорт Внуково к работе в условиях сильного снегопада готов", - прокомментировали погоду в пресс-службе авиаузла.

Также к работе в сложных погодных условиях готов международный аэропорт Домодедово. "Более 50 единиц спецтехники будут задействованы в очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов. Искусственные покрытия территории Домодедово обрабатываются химическими реагентами: жидким - для предотвращения обледенения покрытия и гранулированным - для ликвидации ледяной корки. Вся спецтехника оборудована датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем, что облегчает работу машин в условиях плохой видимости", - уточнили в пресс-службе авиагавани.

Там отметили, что ресурсы, задействованные для своевременной очистки территории аэродрома, планируются с учетом метеорологических прогнозов на ближайшие сутки. "Рекомендуем путешественникам, использующим автомобильный транспорт, закладывать дополнительное время на поездку в аэропорт или пользоваться поездами "Аэроэкспресса", - подсказали в пресс-службе аэропорта Домодедово.

В пресс-службе международного аэропорта Жуковский сообщили ТАСС, что аэродром полностью подготовлен к работе в зимних условиях. "Персонал и технические средства приведены в состояние повышенной готовности", - заверили в пресс-службе.

Прогнозы синоптиков

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что рекордное для 7 декабря количество снега может выпасть в Москве. Такого снегопада в этот день не было с 1949 года. Ожидается, что небольшой снег начнется ночью во вторник, к утру ожидаются сильный снегопад и метель.

Особенно сильный снег прогнозируется с 09:00 до 15:00, видимость ухудшится до 500 - 1 тыс. м, сообщил Тишковец. В этот период произойдет существенный прирост снежного покрова, сугробы вырастут с 10 см до 15-17 см, что соответствует показателям последней декады декабря. По его словам, в среднем такие большие сугробы в начале зимы вырастают не чаще одного раза в пять лет.

Вероятны сбои в авиасообщении, предупредил синоптик. Осадки немного ослабеют лишь к вечеру вторника.