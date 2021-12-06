Индия пообещала выделить вторую площадку под АЭС по российскому проекту

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Индия приложит усилия для официального выделения второй площадки для строительства АЭС по российскому проекту. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедших в понедельник переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"Стороны отметили значительные успехи в деле сооружения оставшихся энергоблоков АЭС "Куданкулам" и важность дальнейшего обсуждения вопроса о выделении второй площадки в Индии для строительства АЭС российского дизайна. Индийская сторона приложит усилия для официального выделения второй площадки в соответствии с ранее заключенными соглашениями", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что "стороны также приветствовали продолжение технических консультаций по реализации проекта ВВЭР-1200, локализации компонентов и совместному производству оборудования". Кроме того, Путин и Моди "отметили успешное сотрудничество в рамках проекта возведения АЭС "Руппур" в Бангладеш, а также выразили готовность изучить возможность реализации аналогичных проектов в других странах".

АЭС "Куданкулам" - атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенная на юге Индии, в штате Тамилнад. Первый энергоблок станции с февраля 2016 года устойчиво работает на проектном уровне мощности в 1 000 МВт. Второй энергоблок включен в национальную энергосеть Индии 29 августа 2016 г. Генеральное рамочное соглашение с Росатомом о строительстве третьего и четвертого блоков подписано весной 2014 года. А в июне 2017 года инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" и Индийская корпорация по атомной энергии подписали соглашение о сооружении третьей очереди (энергоблоки № 5 и № 6) АЭС "Куданкулам". В июне нынешнего года началось возведения пятого энергоблока.

На полях российско-индийского саммита в Нью-Дели в октябре 2018 г. был подписан документ о сотрудничестве в новых проектах в сфере атомной энергетики. В частности, стороны договорились развивать проект сооружения в Индии шести энергоблоков АЭС российской разработки на новой площадке.

Сотрудничество в космосе

Отдельный раздел заявления посвящен сотрудничеству в области космических исследований. Так, Путин и Моди "приветствовали расширение сотрудничества между государственной корпорацией "Роскосмос" и Индийской организацией космических исследований, в том числе в области пилотируемых космических программ и спутниковой навигации, и договорились изучить перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в области разработки ракет-носителей и использования космического пространства в мирных целях, включая исследование планет". Они также "с удовлетворением отметили обучение четырех индийских кандидатов в космонавты" в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

В настоящее время четверо кандидатов в индийские астронавты, которые после обучения в РФ в марте вернулись в Индию, проходят летную подготовку в штате Карнатака. В августе 2018 года Моди объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, название проекта - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль". Из-за пандемии, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" откладывается, и пока точные сроки первого индийского пилотируемого полета не объявлены.

"Стороны намерены наращивать взаимодействие в рамках Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, включая вопросы долгосрочной устойчивости космической деятельности", - подчеркивается в заявлении Путина и Моди.