Внедрение новой системы оплаты труда медиков перенесли на июль

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Реализация пилотного проекта по новой системе оплаты труда медицинских работников, который будет запущен в семи регионах, перенесена с декабря 2021 года на июль 2022 года. Об этом сообщается в постановлении кабмина, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в постановление правительства РФ "О реализации пилотного проекта в целях утверждения требований к системам оплаты труда медицинских работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения". "Правительство РФ постановляет в подпункте "в" слова "декабрь 2021 года - март 2022 года" заменить словами "июль 2022 года - ноябрь 2022 года", - говорится в документе.

Ранее Минтруд и Минздрав России разработали параметры отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) медицинских работников государственных учреждений здравоохранения в виде пилотного проекта в семи регионах, в качестве которых указаны Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская, Тамбовская области, Республика Саха (Якутия) и Севастополь.

О проекте

Проект конкретизирует состав групп должностей медицинских работников, методику расчета и структуру заработной платы, устанавливает единый перечень компенсационных и стимулирующих выплат, правила и условия их применения. В частности, структура зарплаты включает должностной оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты.

Оклад формируется на основе трех параметров: расчетной величины, установленной на уровне 13 617 рублей, коэффициента сложности выполняемой работы по должностям и коэффициента региональной экономической дифференциации. Размер коэффициента сложности устанавливается в соответствии с 16 группами должностей. Размер коэффициента региональной экономической дифференциации рассчитывается на основе данных Росстата по медианной зарплате в каждом субъекте. Проектом постановления устанавливаются восемь видов компенсационных выплат и 16 видов стимулирующих выплат.

На основе результатов пилотного проекта будет сформирована отраслевая система оплаты труда для государственных учреждений здравоохранения по всей стране. В настоящее время в системе здравоохранения отсутствует единая система расчета заработной платы медицинских работников.

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству принять нормативные акты, направленные на утверждение требований к структуре заработной платы медработников. В ноябре 2020 года были приняты поправки в Трудовой кодекс, которые наделили правительство правом устанавливать единые требования к отраслевым системам оплаты труда. В июне было принято постановление правительства РФ о проведении пилота по внедрению отраслевой системы оплаты труда в сфере здравоохранения.