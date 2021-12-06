Для кураторов, реализующих программы общего образования в вузах РФ, установили выплаты

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Педагоги в колледжах и вузах, реализующих программы общего образования, с 1 января будут получать ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей за выполнение функций классного руководителя. Соответствующее постановление правительства опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в постановление правительства РФ от 30 декабря 2005 года № 850.

"С 1 января 2022 года педагогическим работникам федеральных государственных профессиональных образовательных организаций и федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования и образовательные программы среднего общего образования, ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в размере 5 000 рублей", - говорится в документе.

С 1 сентября 2020 года по инициативе президента РФ Владимира Путина учителям школ установлена специальная доплата в размере 5 тыс. рублей за работу классным руководителем. При этом за ними сохранились все ранее назначенные региональные выплаты за классное руководство.

С 1 сентября 2021 года введена ежемесячная выплата кураторам групп в учреждениях среднего профессионального образования.