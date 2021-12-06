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СМИ: Еврокомиссия выделит Ирландии более €900 млн в связи с последствиями Brexit

Страна будет получать финансирование в течение 2021-2023 года

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия предоставит Ирландии пакет финансовой помощи в общей сложности на сумму €930 млн в связи с последствиями выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом в понедельник сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

"Brexit оказал негативное влияние на жизнь многих людей, и больше всего это ощущают жители Ирландии", - сказала еврокомиссар по реформам и равномерному развитию Элиза Феррейра.

Как ожидается, финансирование, которое страна будет получать в течение 2021-2023 года, будет способствовать повышению уровня жизни населения и поддержке экономического роста.

Правительство Ирландии в ноябре заявило, что готовит экстренный план на случай, если Великобритания применит статью 16 протокола по Северной Ирландии, которая позволяет в одностороннем порядке принимать меры, необходимые для того, чтобы избежать серьезных негативных последствий для экономики, общества или окружающей среды в Северной Ирландии.

В ЕС настаивают на сохранении фактической таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией в Ирландском море, чтобы избежать бесконтрольного ввоза британской продукции из Ольстера в Ирландию (член Евросоюза). Протокол гарантирует, что граница на острове Ирландия должна оставаться свободной от проверок ради сохранения Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами и католиками в Ольстере.

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Ирландия
Молния
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