Карелия направит 3 млрд рублей на инфраструктуру для крупных инвестпроектов

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии в течение трех лет направят 3 млрд рублей на строительство инфраструктуры для крупных региональных инвестпроектов. Об этом сообщил в понедельник глава региона Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

"В течение трех ближайших лет направим 3 млрд рублей на создание инфраструктуры для инвестпроектов, важных для развития Карелии. В частности, средства пойдут на строительство линии электропередачи и электрической подстанций для Онежского судостроительно-судоремонтного завода, строительство подъездной дороги для завода "Амкодор-Онего", реконструкцию автодороги (3,5 км) на ул. Промышленная в Кондопоге и дороги, соединяющей поселок Рюттю и одноименную железнодорожную станцию в Сортавальском районе", - написал он.

Средства в бюджете региона появились в результате реструктуризации бюджетных кредитов, что дало Карелии 5,7 млрд рублей. Из этой суммы использовано уже более половины, пояснили в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

Общий объем инвестиций в проекты, для которых будут строить инфраструктуру, на сегодня составляет 62,7 млрд рублей. Они позволят создать более 1,5 тыс. рабочих мест. Это проекты в области машино- и судостроения, производства бумаги, пиломатериалов, пищевой промышленности, туризма, а также в сегменте жилищного строительства.

"Всего в рамках этого инструмента правительством России уже одобрена инфраструктурная поддержка 18 проектов Республики Карелия. Дополнительные предложения правительство Карелии будет формировать в первом квартале 2022 года", - приводит пресс-служба слова Парфенчикова.