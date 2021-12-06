Московский стенд признали лучшим на выставке делового туризма в Барселоне

МОСКВА, 6 декабря./ТАСС/. Стенд Москвы, который был представлен на международной выставке делового туризма IBTM World в Барселоне, получил награду в номинации "За лучший дизайн среди больших стендов". Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Москва получила награду в номинации "За лучший дизайн среди больших стендов" на международной выставке делового туризма IBTM World в Барселоне. Она проводилась с 30 ноября по 2 декабря", - рассказал собеседник агентства.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, Москву в Барселоне представляли 12 компаний, которые занимаются организацией конгрессов, конференций и других мероприятий.

"Они провели переговоры с потенциальными партнерами и смогли привлечь внимание к столице как к центру делового туризма. Приятно, что эксперты отметили наш стенд. Значит, формат презентации возможностей города на международных площадках выбран удачно", - сказала Сергунина.

Всего выставку IBTM World за время ее работы посетили больше 9 тыс. человек почти из 50 стран мира. Московский стенд выделялся своим дизайном с использованием традиционных орнаментов декоративного-прикладного искусства. Одновременно пространство получилось современным и функциональным, а еще комфортным и гостеприимным.

"В интерактивной зоне стенда на медиаэкранах была доступна виртуальная биржа контактов - профайлы московских компаний индустрии делового туризма. Любой желающий мог ознакомиться с ними и при необходимости сохранить. Участникам выставки также презентовали цифровой сервис Russpass - это удобный помощник в планировании поездок по России", - добавили в пресс-службе.

О выставке

Международная выставка IBTM проводится ежегодно с 1988 года. Это одно из основных отраслевых мероприятий в мире, посвященных деловому туризму. В ней участвуют компании, которые занимаются организацией конференций, деловых переговоров, семинаров и прочих событий. Это удобная площадка, где можно завести новые полезные контакты и договориться о сотрудничестве. За все время проведения выставка IBTM World объединила более 3 тыс. туристических направлений, поставщиков MICE-услуг и event-агентств, 15 тыс. представителей отрасли и 100 стран мира.